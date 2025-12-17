ООН изучает законность блокады США венесуэльской нефти

Стороны должны соблюдать Устав ООН, заявил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак

ООН, 17 декабря. /ТАСС/. ООН в настоящее время изучает правовую базу применительно к шагам администрации президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы, в частности блокаду нефтяных танкеров, следующих в Боливарианскую республику и из нее. Об этом заявил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"На данном этапе мы изучаем, какие именно законы применимы, исследуем саму ситуацию. Определенно, стороны должны соблюдать Устав ООН", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп заявил, что приказал блокировать все подсанкционные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу и из нее. Американский лидер в своей публикации в социальной сети Truth Social добавил, что признает венесуэльские власти "иностранной террористической организацией".