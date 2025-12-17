Член Конгресса США Луна: нельзя игнорировать гонения на церковь на Украине

США должны защищать христиан и защищать свободу вероисповедания, а не спонсировать гонения на религию, заявила Анна Паулина Луна

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Вашингтонской администрации не следует оставлять без внимания гонения на церковь со стороны Киева. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида).

"Нельзя игнорировать гонения на христиан при [Владимире] Зеленском", - отметила она в X. Луна добавила, что для нее "было честью" ранее принять участие в акции совместно с "делегацией Украинской православной церкви" (УПЦ), направленной на привлечение внимания к ущемлению свободы вероисповедания со стороны Киева. "США должны защищать христиан и защищать свободу вероисповедания, а не спонсировать гонения на религию", - добавила Луна.

Член Палаты представителей 8 декабря заявила, что американским властям следует прекратить поддержку Украины из-за нападок со стороны Киева на УПЦ.

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в госизмене и других преступлениях, против них также вводят санкции. 29 августа 2025 года Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести на основании закона, который был инициирован Зеленским и принят летом прошлого года, подала иск о запрете на Украине УПЦ и передаче ее имущества, средств и активов государству.