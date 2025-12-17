Суд Италии подтвердил оправдательный вердикт Сальвини по делу о мигрантах

Политик подвергся судебному преследованию за его решение в 2019 году, когда он занимал пост главы МВД, о запрете вхождения в итальянские порты судов со спасенными мигрантами на борту

РИМ, 17 декабря. /ТАСС/. Кассационный суд Италии - высшая судебная инстанция - подтвердил оправдательный вердикт вице-премьеру и министру инфраструктуры Италии Маттео Сальвини, лидеру партии "Лига", по делу о предполагаемом незаконном удержании людей. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на соответствующее решение.

Политик подвергся судебному преследованию за его решение в 2019 году, когда он занимал пост главы МВД, о запрете вхождения в итальянские порты судов со спасенными мигрантами на борту. В данном случае это касалось судна НПО Open Arms с почти 150 мигрантами.

Сальвини всегда утверждал, что невиновен, поскольку "защищал границы" и руководствовался исключительно национальными интересами. Обвинение требовало для него шесть лет заключения. "Пять лет процесса, итог: защищать границы - не преступление", - написал политик в Х. Данный вердикт окончательный.

Сальвини ранее уже был оправдан по аналогичному делу, которое тоже касалось мигрантов, но они находились на борту военного корабля.