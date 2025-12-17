"Следствие Инфо": в Сухопутных войсках ВСУ заявили, что Ермак у них не числится

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не числится на службе в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ответ на запрос украинского издания "Следствие Инфо" сообщили в войсках.

Издание сообщает, что обратилось в Генштаб ВСУ с вопросом о том, служит ли Ермак, и в каком роде войск. На запрос ответили Сухопутные войска, сообщив, что Ермак в их составе службу не проходит.

Издание также обратилось к брату Ермака Денису. Он не стал отвечать на вопрос о том, где его брат, уволенный с поста главы офиса. При этом Денис, который, как утверждается, служит снайпером в иностранном легионе Главного управления разведки, сказал, что брат не обращался к нему по поводу службы. "Относительно службы его - у меня нет информации. Он ко мне не обращался. Я тоже переживаю за эту ситуацию, потому что сразу все набросились на человека", - сказал он.

Ермак возглавлял офис Зеленского с февраля 2020 года. 17 ноября 2025 года появилась информация о том, что Ермак может быть причастен к крупным коррупционным схемам по делу бизнесмена и друга Зеленского Тимура Миндича. Тогда депутаты Рады, в том числе от правящей партии, потребовали его увольнения, но Зеленский отказался это сделать и даже назначил Ермака главой делегации на переговорах с США. Однако это не помогло защитить главу офиса от расследования - утром 28 ноября сотрудники антикоррупционных органов провели обыски у Ермака, а к вечеру Зеленский его уволил.

Спустя несколько часов после своей отставки Ермак заявил в письме для New York Post, что намерен отправиться на фронт. На следующий день появилась информация, что Ермак сразу после увольнения выехал на фронт вместе с охраной и остановился в расположении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр по личной просьбе Зеленского, однако никто из командиров не соглашается брать его на службу. Уже 10 декабря появилась информация, что Ермак находится в Киеве, в здании Службы внешней разведки Украины, и продолжает оттуда контролировать властные структуры страны. Однако в службе утверждают, что Ермак не числится в качестве сотрудника ведомства и не получал от них особого статуса.