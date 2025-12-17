Гутерриш провел телефонный разговор с Мадуро

Генеральный секретарь ООН обсудил с лидером Боливарианской республики рост напряженности в регионе

Редакция сайта ТАСС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш © AP Photo/ John Minchillo

ООН, 17 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которого обсудил с лидером Боливарианской республики рост напряженности в регионе. Об этом сообщила пресс-служба главы всемирной организации.

"Генеральный секретарь провел телефонный разговор с президентом Боливарианской республики Венесуэла Николасом Мадуро касательно текущей напряженности в регионе. В ходе разговора генеральный секретарь подтвердил позицию ООН о необходимости стран-членов соблюдать международное право, в частности устав ООН, проявлять сдержанность и ослаблять напряженность для сохранения региональной стабильности", - говорится в сообщении, распространенном среди журналистов.