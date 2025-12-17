Додон считает обманом обещания Санду о скором вступлении страны в ЕС

Бывший президент Молдавии указал, что "из Брюсселя прозвучало четкое и недвусмысленное заявление: до конца года о начале переговорного процесса речи не идет"

Лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон © Алексей Майшев / POOL/ ТАСС

КИШИНЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Обещания президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности (ПДС), что Молдавия вступит в ЕС до 2029 года - не более, чем "предвыборная морковка" для избирателей в ходе прошедшей осенью кампании по выборам парламента. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в интервью телеканалу Exclusiv TV.

"Во время избирательной кампании мы предупреждали, что обещания ПДС о скорой интеграции в ЕС - не более чем предвыборная "морковка". И вот в начале этой недели из Брюсселя прозвучало четкое и недвусмысленное заявление: до конца года о начале переговорного процесса речи не идет. На это повлиял целый ряд факторов: привязка Молдовы к Украине в рамках данного процесса, многочисленные внутренние проблемы - от состояния экономики до нерешенного приднестровского вопроса, отсутствие единой и согласованной позиции внутри самого Европейского союза. Учитывая все это, есть основания полагать, что в обозримом будущем переговоры так и не начнутся", - сказал Додон.

В июне 2022 года Украине и Молдавии был предоставлен статус страны - кандидата в ЕС. В то же время были выдвинуты жесткие условия для начинающихся переговоров о присоединении, которые касаются реформы юстиции, борьбы с коррупцией. Однако Санду заявила, что республика станет членом ЕС уже к 2029 году. Организованный ей референдум о вступлении в ЕС провалился внутри страны, где большинство населения проголосовало против. Властям удалось вытянуть минимальный перевес в несколько десятых процента за счет голосования на более чем 200 участках в западных странах. Оппозиция подвергла критике проведение плебисцита, заявив, что он был сфальсифицирован властями, как и переизбрание на второй срок Санду, которая внутри страны не набрала нужного количества голосов, но выиграла выборы за счет голосовавших на зарубежных участках.