Politico: Россия и США проведут переговоры по Украине в выходные в Майами

В консультациях примут участие спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента США по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, отмечает газета

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Делегации РФ и США в предстоящие выходные, как ожидается, встретятся в Майами (штат Флорида) для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. С таким утверждением выступила американская газета Politico со ссылкой на источники.

Как уточняется в публикации, в консультациях, предположительно, примут участие специальный представитель президента РФ глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента США по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. По сведениям издания, перед этим представители США также могут встретиться с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, однако четких планов относительно этого пока нет.

По утверждению издания, "США усилили давление на Украину, чтобы добиться от нее уступок" для прекращения конфликта. "Планы пока остаются неопределенными, но если их реализуют, в эти выходные администрация представит итоги недавних переговоров российским должностным лицам, которые не меняли значительным образом своих требований", - отмечается в материале. Белый дом и Госдепартамент пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой подтвердить приведенную изданием информацию о возможной встрече представителей РФ и США.

Как следует из публикации, США ранее предложили Киеву "гарантии в сфере обороны, аналогичные тем, которые они дали членам НАТО, а Украина отказалась от требований о немедленном вступлении в Североатлантический альянс". По сведениям издания, "сотрудники администрации [президента США Дональда] Трампа считают, что Россия примет западные гарантии безопасности и членство Украины в ЕС в рамках окончательной сделки".

В материале говорится, что США вскоре намерены провести консультации с военными ряда государств, поддерживающих Украину, для обсуждения "технических деталей, касающихся безопасности и территорий". Издание приводит также слова чиновника одной из европейских стран. Как он отметил, рассматривается возможность того, что на Украине после договоренностей о прекращении огня разместят "военных коалиции, задачей которых будет управление беспилотниками и самолетами для наблюдения за линией соприкосновения". Кроме того, некоторые из этих военных могут находиться в западной части Украины "для помощи в восстановлении украинских сил, но не для того, чтобы нести службу на линии фронта", добавил чиновник.

В Берлине 14-15 декабря состоялись переговоры США и Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль ожидает от американской стороны по мере готовности информацию об итогах работы с европейцами и украинцами по урегулированию конфликта. При этом позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна, подчеркнул он.