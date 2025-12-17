Карлсон полагает, что Трамп может объявить о начале войны с Венесуэлой

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон считает, что президент США Доналд Трамп может объявить о начале войны с Венесуэлой утром 18 декабря. Об этом он заявил в подкасте судебного аналитика Эндрю Наполитано на YouTube-канале.

"Вот что мне известно на данный момент. Вчера членов Конгресса проинформировали, что война грядет, и о ней будет объявлено в обращении президента к нации сегодня вечером в девять часов", - ответил Карлсон на вопрос Наполитано о том, начнет ли Трамп войну.

Журналист отметил, что он не знает, "произойдет ли это на самом деле".

16 декабря Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выступить в Белом доме с обращением к согражданам вечером 17 декабря (в 05:00 мск 18 декабря). Трамп не уточнил, на какую тему будет его выступление.