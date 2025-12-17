ЕС призвал Западные Балканы присоединиться к санкциям против России

Сербия впервые отказалась принимать участие в саммите

БРЮССЕЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Евросоюз призвал все страны Западных Балкан присоединиться к своим санкциям против России. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам саммита ЕС - Западные Балканы в Брюсселе.

В документе подчеркивается, что участники саммита "выражают непоколебимую поддержку Украине" в защите ее "суверенитета и территориальной целостности". "Следование европейской внешней политике и политике безопасности, включая введение и выполнение запретительных мер ЕС, а также противодействие [предпринимаемым Россией] мерам для их обхода является важным выражением стратегического выбора партнеров ЕС. Мы одобряем те страны Западных Балкан, которые уже полностью следуют внешней политике ЕС и призываем тех, кто этого еще не сделал, последовать в этом направлении", - говорится в документе.

ЕС также отметил, что приветствует участие стран Западных Балкан в миссиях в рамках Общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза. ЕС также пообещал им поддержку в "борьбе с иностранным вмешательством, гибридными угрозами и иностранным манипулированием информацией". ЕС намерен наращивать сотрудничество с этими странами для развития их возможностей киберобороны.

В документе отмечается, что страны ЕС и Западных Балкан полагают, что процесс расширения Евросоюза якобы является "геостратегической инвестицией в мир, безопасность, стабильность и процветание". Участники саммита объявили, что будущее Западных Балкан - "в Евросоюзе", несмотря на отсутствие на саммите ключевой страны региона - Сербии.

Ранее президент Сербии Александар Вучич объявил, что не поедет на саммит в Брюссель. По его словам, там всем балканским странам "будут задавать вопрос, на чьей стороне они будут в случае конфликта России и Евросоюза". Он подчеркнул, что Сербия намерена оставаться "на сербской стороне". Вучич отметил, что Сербия отказалась от участия в этом саммите впервые за 14 лет.

После начала специальной военной операции Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета национальной безопасности Сербии сообщил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Президент Сербии также сообщил о готовности оказывать гуманитарную помощь Киеву.