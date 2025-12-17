Парламент Австрии отклонил предложение по поддержке отъема ЕС средств ЦБ РФ

Инициатива не получила одобрения большинства депутатов австрийского Национального совета

ВЕНА, 17 декабря. /ТАСС/. Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии отклонил инициативу партии "Зеленые" о поддержке на уровне Европейского совета так называемого репарационного кредита ЕС для Украины, который предполагалось сформировать за счет замороженных активов Центрального банка России. Об этом говорится в пресс-релизе парламента республики.

Как отмечается в сообщении, соответствующее предложение было внесено партией, однако не получило поддержки большинства депутатов.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.