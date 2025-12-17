Канцлер Австрии допустил участие в международной миссии на Украине

При этом страна намерена продолжить придерживаться нейтралитета, подчеркнул Кристиан Штокер

ВЕНА, 18 декабря. /ТАСС/. Австрия может рассмотреть возможность участия в международной военной миссии на Украине, если такая инициатива примет конкретные формы, заявил федеральный канцлер Кристиан Штокер. Об этом говорится в пресс-релизе Национального совета (нижней палаты парламента) республики.

"О возможности участия Австрии в многонациональной группе можно будет задуматься, когда такая инициатива приобретет конкретные очертания", - сказал Штокер, отвечая на вопрос депутата от Социал-демократической партии Пии Марии Винингер.

При этом канцлер утверждал, что Австрия намерена сохранять приверженность принципу нейтралитета. "Очевидно, что Австрия будет оставаться на почве нейтралитета", - отметил он.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что Кремль ожидает от американской стороны по мере готовности информацию об итогах работы с европейцами и украинцами по урегулированию конфликта на Украине. При этом позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна, подчеркнул он.