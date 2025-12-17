В Днепропетровской области создали военные администрации

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук назвал это "очень тревожным сигналом"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский создал пять военных администраций в Днепропетровской области на юго-востоке Украины из-за приближения линии фронта.

Согласно указу, опубликованному на сайте Зеленского, созданы Великомихайловская, Маломихайловская и Славянская сельские администрации, а также Межевская и Покровская поселковые администрации. Все они относятся к Синельниковскому району Днепропетровской области.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук назвал это "очень тревожным сигналом". "Создание военных администраций в прифронтовых общинах Синельниковского района - очень тревожный сигнал. Фронт все ближе, угроз для региона становится все больше. Именно поэтому областная военная администрация провела эвакуацию людей из прифронтовых общин области, - написал он в своем Telegram-канале. - Вызовов прибавляется, ситуация усложняется. Мы должны реально смотреть на вещи".

17 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за минувшие сутки освободили Герасимовку в Днепропетровской области. Как подчеркнули в ведомстве, взятие под контроль Герасимовки стало важным этапом закрепления подразделений группировки войск "Восток" на западном берегу реки Гайчур. Также это создало условия для дальнейшего развития наступления вглубь Днепропетровской области.