Лукашенко: США проиграли, будучи сторонниками событий в Белоруссии в 2020 году

Президент республики отметил, что Вашингтон должен признать поражение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Вашингтон, будучи сторонником митингов в Белоруссии в 2020 году, проиграл и должен признать свое поражение. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV.

"И по-мужски сказал вашим коллегам, которые приехали: ребята, надо уметь признавать поражение. Если даже крупная страна, такая, как США, если вы в 2020 году, организовав против нас атаку - не вы лично, но вы были сторонниками этого - проиграли, надо исходить из этого. Не надо ходить и кричать по миру: мы проиграли", - сказал он.