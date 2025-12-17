Лукашенко: Европа не понимает желаний Трампа, поэтому он обратился к Азии

Азиатский регион является центром будущего развития, считает президент Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Европа не понимает, чего хочет президент США Дональд Трамп, и он обратился к Азии, потому что в этом регионе - главный центр будущего развития. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV.

"Европейцы не понимают, чего хочет Трамп, Трамп обратился в Азию, потому что там главный центр будущего развития. Сегодня Азия развивается бурными темпами и прежде всего благодаря Китаю", - добавил Лукашенко.