ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Нападение в школе в Одинцове
Теракт в Сиднее
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Лукашенко: Европа не понимает желаний Трампа, поэтому он обратился к Азии

Азиатский регион является центром будущего развития, считает президент Белоруссии
Редакция сайта ТАСС
21:59

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Европа не понимает, чего хочет президент США Дональд Трамп, и он обратился к Азии, потому что в этом регионе - главный центр будущего развития. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV.

"Европейцы не понимают, чего хочет Трамп, Трамп обратился в Азию, потому что там главный центр будущего развития. Сегодня Азия развивается бурными темпами и прежде всего благодаря Китаю", - добавил Лукашенко. 

Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияСШАТрамп, Дональд