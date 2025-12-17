Лукашенко заявил, что с Ким Чен Ыном можно договориться

Президент Белоруссии назвал лидера КНДР "нормальным человеком"

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "нормальным человеком", с которым можно договориться. Таким образом в интервью телеканалу Newsmax TV он передал свои впечатления о встрече с лидером КНДР в Китае в сентябре 2025 года.

"В основном из средств массовой информации складывалось мое впечатление о Ким Чен Ыне. Но когда я с ним поговорил, я увидел абсолютно нормального человека, знающего свое место в мире", - сказал Лукашенко. "Он порядочный, спокойный, честный человек. Это короткая была встреча. Но у меня сложилось такое впечатление. Уверен, что мое впечатление не обманчиво. С ним можно договориться", - отметил Александр Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что лидер США Дональд Трамп встречался с Ким Чен Ыном во время своего первого президентского срока в июне 2019 года. "Трамп тоже думал, что это неизвестно какой человек. Но когда встретился с ним в первый срок, он нормально о нем отозвался. Я так же", - сказал белорусский лидер.