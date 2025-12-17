Лукашенко назвал Трампа сильной фигурой

По словам белорусского лидера, президент США "прошел по стране, как бульдозер, и победил" на выборах в 2024 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал президента США Дональда Трампа "сильной фигурой", но отметил, что критиковал политику Трампа во время встречи с американским представителем.

"Я его назвал в предвыборной кампании «бульдозер». Он прошел по стране, как бульдозер, и победил. Я не думал, что он так оглушительно победит в США. Но он победил. Он эту победу заслужил", - сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, имея в виду победу Трампа на выборах президента США в 2024 году. "Поэтому, с какой стороны ни посмотри, Трамп - сильная фигура", - отметил белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что он был единственным лидером иностранного государства, который открыто высказывался в поддержку Трампа, когда тот выдвинул свою кандидатуру в президенты на второй срок. "За него многие переживали. Но вот так в открытую выступать за Трампа, как это делали здесь, в Беларуси, нигде этого не было", - сказал он.

Вместе с тем президент Белоруссии подчеркнул, что не является "слепым сторонником" Трампа. "Джон (спецпосланник США Джон Коул - прим. ТАСС) был свидетелем, я ему на первой встрече высказал некие критические замечания в отношении политики Трампа. И то, о чем я предупреждал американцев на встрече со мной, все, о чем я говорил, это случилось сегодня. Поэтому я не являюсь слепым сторонником Трампа. Но я всегда приветствовал то, что Трамп придет к власти", - сказал Лукашенко.