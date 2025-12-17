Telegraph: британские компании страхуют заходящие в Венесуэлу танкеры

Это происходит вопреки санкциям США и может привести к дипломатическому скандалу между Лондоном и Вашингтоном, пишет издание

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Британские компании страхуют танкеры, заходящие в порты Венесуэлы, вопреки санкциям США, что может вызвать дипломатический скандал между Лондоном и Вашингтоном. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Согласно изданию, три танкера Kelly, Rene и Marbella были замечены при загрузке нефти с основного венесуэльского терминала в порту Пуэрто-Хосе. Отмечается, что все эти суда застрахованы британской компанией West of England P&I Club.

16 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что приказал блокировать все подсанкционные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу и из нее. Он добавил, что американские вооруженные силы будут наращивать сформированную вокруг этой страны группировку, пока Каракас не вернет Вашингтону "украденные ранее" нефть, землю и другие активы.