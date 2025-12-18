NYT: США хотят расширить практику денатурализации американцев

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует значительно активизировать работу по лишению гражданства натурализованных американцев. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее сведениям, 16 декабря в отделения Службы гражданства и иммиграции США были направлены инструкции с требованием ежемесячно в 2026 году передавать в Управление по иммиграционным судебным разбирательствам при министерстве юстиции от 100 до 200 дел о денатурализации. При этом, согласно данным Минюста США, с 2017 года было передано лишь 120 таких дел, отмечает газета.

Издание напоминает, что по федеральному законодательству США денатурализация возможна "лишь в случае мошенничества при подаче документов на гражданство или в ограниченном числе иных случаев", в то же время администрация Трампа долгое время "устраняла лазейки в американской иммиграционной системе" и вводила дополнительные ограничения для желающих въехать в страну. В результате ужесточения иммиграционной политики могут пострадать люди, допустившие непреднамеренные ошибки при подаче заявлений на получение гражданства, предупреждает The New York Times.

Трамп ранее заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Глава Белого дома неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики и говорил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.