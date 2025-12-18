Эксперт Степанов: США довели конфликт с Венесуэлой до неизбежности столкновения

Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН считает, что Вашингтон запускает необратимые деструктивные процессы для всего региона

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вашингтон настолько усугубил конфликт с Каракасом, что военное столкновение между двумя странами практически неизбежно. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Вашингтон запускает необратимые деструктивные процессы для всей Латинской Америки. Однако он не до конца просчитывает всю сложность и высокую степень неопределенности последствий для внутренней обстановки в самих США, где доля выходцев из латиноамериканского региона уже превышает 20% от общего числа населения страны. Вместе с тем Вашингтон в определенном цугцванге. Пригнал рекордную группировку, со всех позиций и на разных трибунах заявились. Теперь надо действовать, иначе воспримут как слабость", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что удары по Венесуэле, вероятнее всего, будут дистанционные, наземная операция маловероятна, при этом будет применяться весь арсенал ВВС и ВМС США.

По мнению эксперта, Западное полушарие стоит на пороге тотальной перестройки всего геополитического ландшафта, по итогам которой "в ней будет окончательно установлено всеобъемлющее военно-корпоративное присутствие США".

Степанов выразил предположение, что конфликт с Венесуэлой может стать лишь началом военной активности США в латиноамериканском регионе, поскольку не исключена вероятность дальнейшей эскалации и конфликта против Колумбии и Мексики. "По крайней мере, выражение Трампом данных намерений уже неоднократно зафиксировано", - подчеркнул он.

Эксперт заключил, что тенденция к системному подрыву норм международного права и "демонтажу ООН-центричной модели мирового порядка" достигла своего пика. По его словам, в подобной ситуации традиционные механизмы коллективного принятия решений вытесняются принципом "права сильного" и гегемон устанавливает иерархическую систему квазинормативных предписаний, в которой слабые государства подчиняются воле сильного.

О конфликте между США и Венесуэлой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США с целью завладеть крупнейшими в мире разведанными запасами нефти. Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, из-за чего погибли более 80 человек.