Трамп заявил, что в США впервые за полвека наблюдается обратная миграция

Президент отметил, что этому способствовала его политика

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в результате его политики в США впервые за полвека зафиксирован отток иммигрантов.

"Впервые за 50 лет мы наблюдаем обратную миграцию, поскольку мигранты возвращаются домой, оставляя больше жилья и рабочих мест для американцев", - сказал он в своем обращении к согражданам.

Американский лидер неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики и говорил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.