Трамп пообещал построить 1,6 тыс. электростанций за год для борьбы с инфляцией

Вместе с ценами на электроэнергию снизится стоимость и других товаров, отметил американский президент

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие 12 месяцев в стране для снижения цен на электроэнергию будет построено 1,6 тыс. электростанций.

"И в течение следующих 12 месяцев мы откроем 1,6 тыс. новых электростанций, что является рекордом. И я бы сказал, что этот рекорд практически никто не побьет, или по крайней мере сделает это не в ближайшее время. Цены на электроэнергию и все остальное резко упадут", - сказал он 17 декабря в своем обращении к согражданам.

Он также добавил, что цены на бензин уже упали ниже $2,5 доллара за галлон (3,79 л), а в некоторых штатах этот показатель уже снизился до $1,99.

Ранее глава Белого дома неоднократно заявлял, что планирует возобновить масштабное строительство в США угольных электростанций.