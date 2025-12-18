Вице-спикер парламента Нгамана: Франции выгодно удерживать ЦАР в бедности

Он добавил, что не исключает вмешательства Парижа в выборы президента Центрально-Африканской Республики

БАНГИ /ЦАР/, 18 декабря. /ТАСС/. Франция может вмешаться в выборы президента Центрально-Африканской Республики (ЦАР), потому что Париж против ее суверенности. Об этом сообщил ТАСС первый вице-председатель Национальной ассамблеи (парламента) Эварист Нгамана.

Нгамана не исключил фактов иностранного вмешательства в предвыборный процесс, однако прямых доказательств пока нет.

"Это может приносить пользу только тем, кто против суверенности Центрально-Африканской Республики. Те, кто долгое время удерживал ЦАР в зависимости. Те, которые всегда были против новой конституции, дающей суверенитет нашей стране. Те, которые хотят посеять хаос, беспорядок в нашей стране, чтобы продолжать нас эксплуатировать. Те, кто хочет удерживать нас в бедности и нищете. Я даю вам возможность самим догадаться", - подчеркнул он, согласившись, что речь идет о Франции.

Нгамана пояснил, что вмешательство в выборы может происходить не в открытом виде, например, внесением смуты в настроения людей и попыткой через оппозицию перенести выборы. Также могут быть попытки махинаций с урнами. "Именно поэтому мы должны быть особенно бдительны", - подчеркнул он.

При этом, по его словам, пока не было замечено активности со стороны вооруженных группировок, как это было в предыдущие выборы. "Потому что многие из них подписали мирное соглашение с президентом, которое было подписано по инициативе главы республики. Из 14 вооруженных группировок 11 согласились сложить оружие. Это хороший знак, это способствует хорошему, мирному, спокойному проведению выборов", - подытожил он.