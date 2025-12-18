Экс-офицер ВС Франции: англичане "соруководят войной" на Украине

Ксавье Моро также считает, что на стороне ВСУ воюют множество немцев

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Британские военные специалисты играют одну из ключевых ролей в конфликте, поскольку "соруководят войной" на Украине. Об этом в интервью ТАСС сообщил военный эксперт, бывший офицер-десантник ВС Франции Ксавье Моро.

Отвечая на вопрос о присутствии западных военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, собеседник агентства подчеркнул, что на Украине находится "много англичан". "Англичане соруководят войной [вместе] с киевским режимом, это очевидно", - отметил он.

Эксперт также предположил, что на Украине находится большое число немецких специалистов. В то же время французское присутствие, по его словам, не очень значительное.