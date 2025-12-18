Куба считает наращивание сил США около Венесуэлы нарушением международного права

Президент республики Мигель Диас-Канель призвал глобальное сообщество осудить действия Соединенных Штатов

ГАВАНА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал усиление военного присутствия США около Венесуэлы полным пренебрежением международным правом и призвал мировое сообщество осудить действия Соединенных Штатов.

"Заявление правительства США (об усилении американского военного присутствия около Венесуэлы - прим. ТАСС) является преступным актом пиратства и полным пренебрежением международным правом, - написал Диас-Канель в X. - Мы призываем международное сообщество положить конец двойным стандартам и осудить этот акт варварства".

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро подчеркнул, что "морская блокада Венесуэлы со стороны правительства США нарушает международное право и свободу судоходства, а также подтверждает стремление Вашингтона захватить ресурсы Венесуэлы". "Куба решительно осуждает эту агрессию и подтверждает свою непоколебимую поддержку Боливарианской революции", - написал Марреро в X.

16 декабря американский лидер Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что вооруженные силы США будут наращивать сформированную вокруг Венесуэлы группировку, пока эта страна не вернет Вашингтону "украденные ранее" нефть, землю и другие активы.

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.