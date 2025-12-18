Экс-офицер ВС Франции назвал санкции ЕС против своих граждан диктатурой Брюсселя

Введение подобных санкций противоречит конституции Пятой Французской республики, отметил Ксавье Моро

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Военный эксперт, бывший офицер-десантник Вооруженных сил Франции Ксавье Моро считает, что введение Европейским союзом санкций против собственных граждан, в частности, против него самого, является "довольно новым" прецедентом, который, не соответствует конституции Пятой Французской республики.

Ранее ЕС внес в антироссийский санкционный список двух военных экспертов - Моро и экс-советника НАТО, полковника Генерального штаба ВС Швейцарии в отставке Жака Бо.

"Я считаю, что мой случай довольно новый - когда гражданин Франции находится под санкциями. Это, как правило, не соответствует Конституции [Франции]", - заявил Моро, комментируя вопрос ТАСС о растущем числе санкций, вводимых странами ЕС в отношении собственных граждан.

Эксперт отметил, что ранее под санкциями ЕС находилась "швейцарско-камерунская гражданка [Натали Ямб]".

По мнению Моро, введение санкций в отношении гражданина Франции без судебного разбирательства является "невозможным". "Обычно человека осуждают и наказывают, когда он совершил преступление и был судим. Просто так наказать нельзя", - подчеркнул он.

Моро заключил, что, хотя не видит большого числа подобных случаев, данный прецедент "знаменует новый способ действий диктатуры, которой является режим Брюсселя".