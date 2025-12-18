Focus Taiwan: США одобрили продажу Тайваню вооружений на $11,1 млрд

По информации портала, в списке гаубицы M109A7, ракетные комплексы HIMARS, противотанковые ракетные комплексы TOW 2B, беспилотные летательные аппараты и противотанковые системы FGM-148 Javelin

ГОНКОНГ, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство США объявило об одобрении продажи Тайваню нескольких пакетов вооружений, включая ракетные системы HIMARS, противотанковые ракеты и беспилотники, общей оценочной стоимостью $11,1 млрд. Об этом сообщает информационный портал Focus Taiwan.

Как указывает портал, это уже второе объявление о продаже оружия Тайваню администрацией президента США Дональда Трампа с момента его возвращения в Белый дом.

По его данным, в списке из восьми пакетов вооружений названы гаубицы M109A7, ракетные комплексы HIMARS, противотанковые ракетные комплексы TOW 2B, беспилотные летательные аппараты и противотанковые системы FGM-148 Javelin.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне с Китаем. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР. Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году и установил их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты при этом продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставлять острову оружие, объем поставок которого, по оценке китайской стороны, за несколько последних лет превысил $70 млрд.