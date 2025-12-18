ЦАР планирует увеличить численность армии до 50 тыс. человек

Кандидат в президенты республики Фостен-Арканж Туадера в том числе планирует работать над развитием образования и здравоохранения, частного сектора, а также созданием рабочих мест

БАНГИ /ЦАР/, 18 декабря. /ТАСС/. Кандидат в президенты, действующий лидер Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера в программе на следующий президентский срок планирует увеличить армию республики с 25 до 50 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил первый вице-председатель Национальной ассамблеи (парламента) и пресс-секретарь избирательного штаба кандидата в президенты Эварист Нгамана.

Он пояснил, что предвыборная программа Туадера базируется на пяти пунктах: стабильности, которую необходимо сохранить, необходимости развивать образование и здравоохранение, создании рабочих мест и развитии частного сектора, работе с молодежью и создании для них рабочих мест, а также создании многосторонних сотруднических связей для усиления суверенитета ЦАР.

"В 2016 году, когда президент пришел к власти, армия практически не существовала. У нас было около 5 тыс. человек на площади 623 кв. км. В армии не было оружия, все оружие было у группировок. Когда президент вошел во власть, он работал над этим, естественно, с помощью партнеров, в числе которых Россия. На сегодняшний день численность армии возросла с 5 тыс. до 25 тыс. И после снятия эмбарго наша армия хорошо укомплектована, снабжена и дислоцирована практически на всей территории страны. И в соответствии с политикой Туадера, в его планах, армия должна достигнуть численности 50 тыс. человек", - отметил Нгамана.

По его словам, Туадера планирует сохранять мир через диалог: именно поэтому с вооруженными группировками были подписаны мирные соглашения, некоторые повстанцы разогнаны, а некоторые реинтегрированы в общество и даже вошли в армию республики.

Действующий президент ЦАР за время правления увеличил долю бюджета, поступающую в сферу образования, с 7 до 15%. Были построены и отремонтированы 5 тыс. школьных классов. Кроме того, свыше 10 тыс. молодых людей впервые были взяты на государственную службу за время президентства Туадера. Помимо этого, в программу президента входит внедрение бесплатной медпомощи беременным и кормящим женщинам, детям до пяти лет, а также увеличение числа медицинского персонала и развитие медицинской инфраструктуры.

Кроме того, Туадера планирует увеличить поступления в бюджет страны. Одно из направлений политики президента - разработка недр ЦАР. "У нашей страны богатые недра, и как только президент будет избран - он возьмет на себя обязательства развивать эти разработки", - подчеркнул Нгамана.