Politico: ЕС разделился на два лагеря из-за спора об использовании активов РФ

Венгрию и Словакию, которые выступили против дальнейшей помощи Украине, предложили исключить из общей схемы погашения долга

© Johannes Simon/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран ЕС вряд ли смогут договориться о финансировании Киева с помощью замороженных российских активов из-за разногласий между "непримиримыми лагерями" внутри союза. Об этом в среду сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Дипломаты Евросоюза 11 часов работали над достижением компромисса, чтобы спасти решение о "репарационном кредите" Киеву, которое должно быть принято на ближайшем саммите, утверждает Politico.

Четыре неназванных чиновника ЕС сказали изданию, что ключевым моментом в ходе дискуссии стала идея об исключении Венгрии и Словакии из общей схемы погашения долга, поскольку обе страны выступают против дальнейшего предоставления помощи Украине.

Как сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии в Брюссель вечером 17 декабря, тема экспроприации активов РФ снята с повестки дня саммита ЕС. Официально эта информация не подтверждена. 16 декабря фон дер Ляйен объявила в Европарламенте, что решение об экспроприации российских активов под прикрытием схемы "репарационного кредита" для Киева "должно быть принято на саммите ЕС до [католического] Рождества" (25 декабря).