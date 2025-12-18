Трамп назвал армию США "самой мощной в мире"

Президент Соединенных Штатов отметил, что в 2025 году проходит рекордный набор в американские вооруженные силы

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что армия США является самой сильной армией мира, и это "неоспоримо".

"У нас теперь самая мощная армия в мире, и это неоспоримо. Я восстановил американскую мощь, урегулировал восемь войн за 10 месяцев <...> и закончил войну в Газе, принеся впервые за 3 тыс. лет мир на Ближний Восток, а также добился освобождения заложников, как живых, так и погибших", - сказал американский лидер в обращении к согражданам в Белом доме.

Трамп также сообщил, что 1,45 млн солдат ВС США получат "воинскую награду" в размере $1776 до Рождества (25 декабря - прим. ТАСС) в честь год основания Соединенных штатов. Глава Белого дома отметил, что в 2025 году проходит рекордный набор в американскую армию, хотя прошлый год был "одним из худших в истории" по этому показателю.