FT: экономику Украины ждет крах без "репарационного кредита"

Экономическое влияние на Киев от отказа от передачи экспроприированных активов РФ будет сильнее, чем геополитический и имиджевый ущерб, с которым столкнется Европа, отмечает газета

Редакция сайта ТАСС

Киев © K-FK/ Shutterstock/ FOTODOM

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Украина столкнется с крахом экономики, если страны ЕС не одобрят передачу Киеву "репарационного кредита" из замороженных российских активов. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

Как отмечается в материале издания, экономическое влияние на Украину от отказа от передачи экспроприированных активов РФ будет сильнее, чем геополитический и имиджевый ущерб, с которым столкнется Европа.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии в Брюссель заявил, что тема экспроприации активов РФ снята с повестки дня саммита ЕС, который пройдет 18-19 декабря.

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия (ЕК) надеется добиться от стран ЕС на саммите решения об экспроприации €210 млрд активов РФ, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии. 15 декабря портал Euractiv сообщил, что число стран ЕС, выступающих против инициативы ЕК, выросло до семи и любая попытка продавить это решение вызовет серьезный раскол в ЕС. По данным портала, к Бельгии, Венгрии и Словакии, которые изначально выступали против проекта, присоединились Болгария, Италия, Мальта и Чехия.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.