Минюст Казахстана считает, что запрет пропаганды ЛГБТ не нарушает международное право

Республика является участником различных международных договоров, в том числе пакта о гражданских и политических правах, отметила вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова

АСТАНА, 18 декабря. /ТАСС/. Вице-министр юстиции Казахстана Ботагоз Жакселекова заявила, что планируемый в республике запрет пропаганды ЛГБТ (в России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено судом) и педофилии в СМИ, сетях телекоммуникаций и на онлайн-платформах не нарушает международное законодательство.

Выступая в Сенате (верхней палате) парламента, вице-министр отметила, что Казахстан является участником различных международных договоров, в том числе пакта о гражданских и политических правах. "Международное право позволяет ограничивать право на высказывание мнения, но при этом основанием должно быть обязательное закрепление этого ограничения в законе, исходя из защиты интересов государственной безопасности, общественного порядка, нравственности, здоровья", - сказала Жакселекова.

По ее словам, принадлежность граждан к ЛГБТ не является правонарушением как по законодательству Казахстана, так и по международному законодательству. "Ответственность за это мы не устанавливаем. Это касается исключительно публичной пропаганды ЛГБТ. Это соответствует ратифицированным Казахстаном международным договорам", - пояснила вице-министр.

Депутаты Сената Казахстана 18 декабря приняли в первом чтении закон, предусматривающий запрет пропаганды ЛГБТ и педофилии в СМИ, сетях телекоммуникаций и на онлайн-платформах. Соответствующая норма предусмотрена в поправках в законодательство по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента. "В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, законом предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, информации, распространяющей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации", - говорится в заключении комитета по социально-культурному развитию и науке Сената.

Планируется, что Сенат рассмотрит закон во втором чтении на заседании 18 декабря.