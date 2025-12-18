Уолтц: США действуют как ведомство Маска DOGE, выступая за сокращение трат ООН

Постпред США при ООН отметил, что Соединенным Штатам удалось добиться сокращения бюджета организации на 15%, уменьшения числа миротворцев на 25% и числа "ооновских бюрократов" на 2,6 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. ООН должна перестать быть раздутой бюрократической структурой и вместо этого заниматься урегулированием конфликтов. Такое мнение выразил постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц, сравнив действия властей с политикой ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), которое курировал Илон Маск.

"Мы проводим DOGE-низацию ООН. <...> Настало время, когда ООН должна вернуться к своим первоначальным функциям - прекращать войны и предотвращать конфликты, а не продолжать финансировать раздутую бюрократию за деньги американских налогоплательщиков", - написал Уолтц в X.

Постпред отметил, что США удалось добиться сокращения бюджета организации на 15%, уменьшения числа миротворцев на 25% и числа "ооновских бюрократов" на 2,6 тыс. человек.

Ранее Уолтц выступил с критикой секретариата организации. По его словам, административная структура ООН "разрослась до десятков тысяч сотрудников", живущих в Нью-Йорке, "одном из самых дорогих городов мира". Дипломат добавил, что их число будет сокращено.

В марте генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске инициативы "ООН-80" (название отсылает к 80-му юбилею организации в 2025 году), направленной на повышение эффективности организации и внесение структурных изменений в ее работу. На текущий момент она предполагает урезание основного бюджета организации на $577 млн, до $3,2 млрд в 2026 году. Это на 15% меньше по сравнению с 2025 годом. В результате будут сокращены более 2,5 тыс. рабочих ставок - почти 19%.