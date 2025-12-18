Орбан: Венгрия не будет финансировать продолжение украинского конфликта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Andreea Alexandru

БУДАПЕШТ, 18 декабря. /ТАСС/. Венгрия не будет участвовать в финансировании продолжения украинского конфликта. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Сегодня в высокомерии не будет недостатка. [Брюссельские] бюрократы клянутся, что нам не позволят вернуться домой, пока [на саммите ЕС в Брюсселе] не будет решен вопрос финансирования Украины. Другими словами, финансирования войны. Мы, венгры, в этом участвовать не будем и останемся здесь (на саммите ЕС - прим. ТАСС) столько, сколько потребуется. Несколько бессонных ночей - это не конец света. Это, безусловно, лучше, чем война", - написал Орбан в X.