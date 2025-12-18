Премьер Бельгии заявил о продолжении работы по финансированию Киева

Подготовительная работа по планам финансирования Украины на 2026-2027 годы продолжается, отметил Барт Де Вевер

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер перед начинающимся в четверг саммитом ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос финансирования Киева за счет замороженных на Западе российских активов, заявил, что подготовительная работа по планам финансирования Украины на 2026-2027 годы продолжается, несмотря на все разногласия.

"Предложения о планах финансирования Украины продолжают меняться, пока мы с вами говорим", - приводит его слова агентство Reuters.