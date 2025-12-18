Медведчук: Зеленский и "коалиция желающих" делают все, чтобы мира не было

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский вместе с "коалицией желающих" делают все, чтобы никакого мира на Украине никогда не было в принципе. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Политик отметил, что ведущие западные СМИ все время анонсируют возможности достижения мира в скором времени. "Если их почитать внимательно, то, кроме дешевого хайпа, там ничего нельзя найти из того, что подтверждало бы такую возможность. Более того, Зеленский, "коалиция желающих войны" и сами эти хайпующие СМИ делают все, чтобы никакого мира никогда не было в принципе", - написал Медведчук в своей авторской статье, опубликованной на сайте "Другая Украина".