КНР пообещала принять меры в ответ на продажу США оружия Тайваню на $11 млрд

Тайваньские власти пытаются опираться на силу ради независимости, превращая остров в "пороховую бочку" и растрачивая средства населения, отметил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь © Johannes Neudecker/ picture alliance via Getty Images

ПЕКИН, 18 декабря. /ТАСС/. Китай выражает решительный протест в связи с решением США одобрить продажу Тайваню крупной партии современного вооружения на рекордную сумму $11 млрд и намерен принять жесткие ответные меры. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Американская сторона публично объявила о масштабном плане продажи передовых вооружений Тайваню, что серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных коммюнике. Это посылает серьезный ошибочный сигнал сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня". Китай решительно выступает против этого и жестко осуждает", - сказал дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что тайваньские власти пытаются опираться на силу ради независимости, превращая остров в "пороховую бочку" и растрачивая средства населения. Он предупредил Вашингтон, что попытки сдерживать Китай с помощью Тайваня обречены на провал и лишь приведут к тому, что США "обожгутся о собственный огонь".

Поводом для заявления стало сообщение о том, что Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню пакета вооружений и военной техники оценочной стоимостью $11 млрд, что стало одной из крупнейших подобных операций в истории.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне с Китаем. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР. Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году и установил их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты при этом продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставлять острову оружие, объем поставок которого, по оценке китайской стороны, за несколько последних лет превысил $70 млрд.