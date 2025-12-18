Медведчук: США не дадут Украине "гарантий безопасности"

Это приведет к третьей мировой войне, подчеркнул глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. США не дадут Украине "гарантий безопасности", которых хочет Киев, потому что это приведет к третьей мировой войне. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

В своей статье на медиаплатформе "Смотрим.ру" он обратил внимание на публикации западных изданий, которые пишут о "гарантиях безопасности". Так, The New York Times написала, что эти гарантии предусматривают размещение европейских войск на Украине, на западе страны. А The Daily Telegraph утверждает, что, в случае нарушения перемирия Россией, США могут использовать истребители F-35, ракеты Tomahawk или аналогичные системы, размещенные на территории НАТО. Издание сообщает, продолжил политик, что США готовы взять на себя обязательство вмешиваться в конфликт на стороне Украины, сбивая российские ракеты и самолеты или даже нанося удары по российским сухопутным силам.

"Теперь вопрос, если это правда, то почему США до сих пор этого не делали? Ответ прост: это начало третьей мировой войны, на которую Вашингтон не пойдет ради [Владимира] Зеленского, которого там явно уже ненавидят. Поэтому никаких четких гарантий Зеленский получить не может и не получит", - отметил Медведчук.