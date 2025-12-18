Додон: большинство граждан Молдавии желают завершения конфликта на Украине

В 2026 году есть реальные шансы, что это случится, подчеркнул бывший молдавский президент

КИШИНЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Большинство здравомыслящих людей в Молдавии желают завершения войны на соседней Украине и восстановления мира. Об этом заявил бывший президент, лидер крупнейшей в Молдавии оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

"Завершение войны на Украине и восстановление мира - желание большинства здравомыслящих людей. И, думаю, в 2026 году есть реальные шансы, что это случится", - написал Додон в своем Telegram-канале по итогам интервью, которое он дал телеканалу "Эксклюзив-ТВ". Бывший глава государства считает, что конфликт на Украине и ошибки, которые совершила правящая в Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС), должны послужить уроком для граждан страны.

"Из конфликта, который происходит в соседней стране мы, молдаване, должны извлечь три урока: 1. Нейтралитет - спасение для нас. Его нужно укреплять и добиться его международного признания. 2. Нужен диалог с регионами. Давление на Гагаузию и Приднестровье, что делает ПДС, - неприемлемо. 3. Жители Молдовы, которые говорят на других языках, - тоже наши граждане. Их права и ценности нужно соблюдать. Нападки на православную церковь недопустимы", - подчеркнул Додон.

Ранее он обвинил президента Молдавии Майю Санду и ее правящую ПДС в нагнетании напряженности по указке политиков из Европейского союза, которые пытаются разжечь новый вооруженный конфликт на континенте и втянуть в него Россию. Лидер социалистов раскритиковал заявления главы Молдавии о якобы существующей военной угрозе со стороны России, политику сближения с НАТО и милитаризации страны. Он обратил внимание, что официальные структуры Молдавии не фиксируют никаких приготовлений и угроз со стороны России и Приднестровья, где расквартированы российские миротворцы.

Парламент Молдавии, который контролирует правящая партия, принял в прошлом году стратегию обороны, в которой Россия названа главной угрозой, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. Представители оппозиции блокировали ее утверждение, заявляя, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.