Медведчук: силы РФ освобождают Донбасс, пока дипломаты Запада играют в наперстки

Президент России Владимир Путин дал четко понять, что желание войны в этой ситуации исходит не от РФ, отметил глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Освобождение Донбасса происходит недипломатическими средствами, пока западная дипломатия демонстрирует полную импотенцию. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Пока западная дипломатия демонстрирует полную импотенцию и игру в наперстки, Донбасс и другие исторически русские земли освобождаются недипломатическими средствами. И если, показав убожество своей дипломатии, они решили подраться, то Россия показывает готовность к этому", - написал Медведчук в авторской статье на сайте собственного движения.

При этом, как отметил политик, президент России Владимир Путин дал четко понять, что желание войны в этой ситуации исходит не от России.

В то же время необоснованные заявления европейских лидеров о неизбежности столкновения с Россией угрожают глобальной безопасности, считает Медведчук. "Потуги кровавого клоуна Зеленского и "коалиции подсвинков, желающих войны" ничем, кроме как бредом назвать нельзя. Но это очень опасный бред, уже вызвавший необратимые последствия и катастрофу для украинского народа, а теперь этот бред угрожает Европе и всему миру", - заявил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны заявил, что цели спецоперации будут достигнуты, хотя Россия предпочитала бы сделать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии". Вместе с тем, по словам президента РФ, "если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем".