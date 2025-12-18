Китай поддержал призыв Венесуэлы о созыве экстренного заседания СБ ООН

Официальный представитель китайского дипведомства Го Цзякунь отметил, что Пекин неизменно "выступает против любых актов односторонней травли"

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 18 декабря. /ТАСС/. Пекин поддерживает инициативу Каракаса о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с обострением ситуации вокруг Венесуэлы. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Китайская сторона поддерживает требование венесуэльской стороны о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН", - сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать рост напряженности и усиление давления на Каракас со стороны Вашингтона.

При этом Го Цзякунь подчеркнул, что Китай неизменно "выступает против любых актов односторонней травли и поддерживает усилия всех стран по защите своего суверенитета и национального достоинства". По его словам, Венесуэла имеет полное право на самостоятельное развитие и взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами.

Представитель внешнеполитического ведомства также выразил уверенность, что международное сообщество понимает и поддерживает позицию Венесуэлы по защите своих законных прав и интересов в сложившейся ситуации.

Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что Каракас запросил срочное заседание СБ ООН в связи с "открытой и преступной агрессией" со стороны Вашингтона, угрожающего захватить нефтяные ресурсы республики. Поводом стало заявление американского лидера Дональда Трампа от 16 декабря о наращивании военной группировки вокруг Венесуэлы до тех пор, пока она не вернет США якобы украденные активы.