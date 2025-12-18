Додон: попытка властей Молдавии ограничить права депутатов объединила оппозицию

Экс-президент республики отметил, что в ближайшее время оппозиционные партии планируют согласованное выдвижение вотумов недоверия министрам

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Попытка правящей в Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС) ограничить права депутатов привела к объединению оппозиции в парламенте. Об этом заявил бывший президент, лидер крупнейшей в Молдавии оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

"Рад констатировать, что парламентская оппозиция начала консолидироваться, несмотря на серьезные идеологические различия между некоторыми из этих партий. За последние недели мы подписали ряд совместных документов, в том числе о недопустимости ограничения прав депутатов, что хочет сделать ПДС. Думаю, что будут и другие инициативы. В частности, в ближайшее время мы планируем согласованное выдвижение вотумов недоверия министрам, к деятельности которых накопилось немало обоснованных вопросов", - написал Додон в Telegram-канале.

На этой неделе оппозиционные фракции парламента Молдавии подписали декларацию против инициативы правящей партии запретить традиционные дебаты, предоставив право высказываться только одному представителю от фракции. Ее авторы назвали это предложение властей "прямой попыткой узурпации законодательной власти". По мнению оппозиции, таким способом "власть пытается превратить парламент в машину для голосования".

По итогам выборов в сентябре этого года фракция ПДС сократилась на восемь депутатов. Кроме нее, в парламенте сформированы фракции Соцпартии, Компартии, блока "Альтернатива", "Нашей партии" и партии "Демократия дома". Ранее ПДС обвинила оппозицию в подготовке госпереворота и закрыла в стране оппозиционные телеканалы и информационные порталы .