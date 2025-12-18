Фон дер Ляйен: экспроприация активов России остается на повестке дня саммита ЕС

В том числе будет обсуждаться "репарационный кредит", уточнила глава ЕК

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Вопрос об экспроприации активов России под видом "репарационного кредита" остается на повестке дня саммита ЕС, решение должно быть принято сегодня, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы будем обсуждать две опции - финансирование Украины из бюджета, под который будет использован общеевропейский заем, либо "репарационный кредит", основанный на активах России", - сказала она.