Бельгия хочет участия Британии и США в экспроприации российских активов

Бельгийский премьер Барт Де Вевер отметил, что это поможет снизить финансовые риски от односторонней меры для Европы

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер © Omer Messinger/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер Бельгии Барт Де Вевер потребовал, чтобы в случае экспроприации активов России в ЕС это также сделали бы Великобритания и США, чтобы снизить финансовые риски от этой односторонней меры для Европы. Об этом он заявил, выступая в парламенте Бельгии перед саммитом ЕС, сообщил телеканал VRT.

"Другие страны за пределами ЕС и зоны евро должны также использовать активы России для поддержки Украины, чтобы снизить риски", - полагает он.

Страны ЕС пытаются разработать юридические механизмы по использованию замороженных российских активов. Большая их часть - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации этих средств, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Как заявил ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены предложения по ответу на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.