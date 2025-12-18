Китай примет меры в ответ на расследования ЕС против своих компаний

КНР следит за действиями Евросоюза, отметил официальный представитель Министерства коммерции Хэ Ядун

ПЕКИН, 18 декабря. /ТАСС/. Китай внимательно следит за действиями Евросоюза и примет необходимые меры для решительной защиты законных прав своих предприятий. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун, комментируя серию антисубсидиарных расследований Брюсселя.

"Китайская сторона внимательно следит за соответствующими действиями европейской стороны и примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - сказал он.

Хэ Ядун отметил, что Еврокомиссия в последнее время "интенсивно инициирует" расследования в рамках регламента об иностранных субсидиях (FSR). В частности, усиленные проверки начаты в отношении корпорации CRRC и компании Nuctech, а в офисах китайских цифровых платформ прошли внезапные инспекции. Чиновник назвал эти методы возмутительными, указав на их "очевидную направленность и дискриминационный характер".