ЕК поддерживает разделение странами ЕС всех рисков Бельгии при экспроприации активов РФ

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия поддерживает разделение странами ЕС всех рисков Бельгии при экспроприации активов России под прикрытием схемы "репарационного кредита". Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по прибытии на саммит Евросоюза.

"Я полностью поддерживаю озабоченности Бельгии. Страны ЕС должны разделить все риски, если мы примем решение о "репарационном кредите", - сказала она.