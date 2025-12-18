В Белом доме установили табличку, на которой Байден назван худшим президентом США

Политика бывшего американского лидера привела к самой высокой инфляции, говорится в тексте таблички

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп распорядился установить на недавно созданной в Белом доме "президентской аллее славы" с портретами всех своих предшественников таблички, которые содержат основную информацию об их достижениях и провалах. На табличке, посвященной 46-му президенту США Джо Байдену, он назван худшим американским лидером в истории.

"Сонный Джо Байден, безусловно, был худшим президентом в американской истории. <...> Руководство Байдена - это череда беспрецедентных катастроф, которые поставили нашу страну на грань уничтожения. Его политика привела к самой высокой инфляции", - говорится в тексте таблички, фотографии которой опубликовал телеканал Fox News.

При этом на месте самого портрета Байдена ранее была размещена обрамленная фотография автопера, с помощью которого на лист бумаги наносится подпись 46-го президента США. В июле Белый дом инициировал собственное расследование по поводу использования Байденом автопера для подписи документов. Ранее Байден в интервью газете The New York Times признал, что при подписании указов о помиловании от его имени использовалось автоперо.

Об Обаме

Табличка под портретом 44-го президента США Барака Обамы также содержит критику в адрес этого американского лидера. В тексте он назван "одной из самых противоречивых политических фигур в американской истории". В частности, критикуется его реформа здравоохранения, которая расширила доступ социально незащищенных американцев к бесплатным медицинским услугам, а также его причастность к раскручиванию скандала с якобы вмешательством РФ в президентские выборы в США 2016 года.

Буш-младший, Клинтон и другие

Другие таблички под президентскими портретами содержат различную информацию об их жизненном пути и основных шагах на своем посту. Джордж Буш - младший описывается как сильный президент в связи с его борьбой с международным терроризмом, но критикуется за военные кампании США в Афганистане и Ираке. Билл Клинтон отмечен как президент, достигший успехов в борьбе с преступностью и реформах системы социальной защиты, однако, упоминается его участие в нескольких скандалах 1990-х. Отдельно на посвященной ему табличке указано, что "в 2016 году жена президента Клинтона, Хиллари, проиграла президентские выборы Дональду Трампу".

Похвалы в мемориальных табличках заслужили Джордж Буш - старший за усиление экологического регулирования, Рональд Рейган за его экономическую политику, Линдон Джонсон за гарантировавшие права чернокожих законы. Джон Кеннеди удостоился высокой оценки за его роль в холодной войне, в случае Ричарда Никсона упоминаются его внешнеполитические успехи и Уотергейтский скандал. В случае с 7-м президентом США Эндрю Джексоном отмечено, что тот "несправедливо подвергался критике со стороны прессы, но не так жестоко и нечестно, как президенты Авраам Линкольн и Дональд Трамп в будущем".