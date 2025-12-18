Конгрессмены США одобрили законопроект о криминализации процедур по смене пола детям

Инициативу поддержали 216 конгрессменов, следует из результатов голосования

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о криминализации проведения процедур по смене пола несовершеннолетним, следует из результатов голосования.

Инициативу поддержали 216 конгрессменов - большая часть фракции республиканцев, за исключением 4 человек, 211 законодателей выступили против - все демократы, за исключением 3. В документе предлагается приравнять проведение детям и подросткам любых процедур по смене пола к преступлениям.

"Потрясающие новости! Мой законопроект о защите невинности детей одобрен Палатой представителей", - написала в X автор инициативы Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).

После вступления в должность президент США Дональд Трамп подписал несколько указов, направленных на борьбу с тем, что определяется как "радикальная левая идеология". Отдельный указ президента утвердил признание в США двух неизменных полов - мужского и женского. Всем федеральным ведомствам было предписано удалить всю информацию, продвигающую или навязывающую гендерную идеологию, а также запрещено использовать государственное финансирование для распространения соответствующих идей.