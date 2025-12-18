Парламент Казахстана принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Решение принято с целью защиты детей от такого контента

Редакция сайта ТАСС

Здание парламента Казахстана © Vladimir Tretyakov/ Shutterstock/ FOTODOM

АСТАНА, 18 декабря. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана утвердил во втором, окончательном чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) и педофилии с целью защиты детей от такого контента. Закон в двух чтениях рассмотрен и принят на пленарном заседании, передает корреспондент ТАСС.

Нормы о запрете входят в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента". Закон принят после того, как граждане страны полтора года назад создали петицию с требованием запретить пропаганду ЛГБТ.

Ранее поправки, ограничивающие пропаганду ЛГБТ, одобрил Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана. В Сенате его изначально планировали рассмотреть 4 декабря, однако затем документ был снят с повестки пленарного заседания. В пресс-службе Сената объяснили это тем, что для принятия закона необходимо внести изменения в ряд других актов и вопрос нужно проработать, рассмотрение было назначено на 18 декабря.

Согласно заключению комитета Сената по социально-культурному развитию, "законом предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ информации, распространяющей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации". Второй блок закона посвящен сохранности Национального архивного фонда и историко-культурного наследия Казахстана, а также увеличению доли оцифрованных документов.

Вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов ранее сообщал, что за распространение противоправного контента, к которому принятый закон относит пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, может грозить штраф на сумму порядка $140 или в двойном размере за повторное нарушение, или административный арест на срок до 10 суток.

Власти республики отмечали, что новые нормы не ограничивают права людей и нужны для защиты психики детей от такого рода информации. Различные общественные организации выступали против закона, дипломаты ЕС заявляли о наличии "репутационных рисков" для республики в случае его принятия, а также выражали обеспокоенность. Закон вступит в силу после того, как будет подписан президентом.