Израиль атаковал военные объекты "Хезболлах" в нескольких районах Ливана

ЦАХАЛ "продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу и предотвратить восстановление потенциала" шиитской организации

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким военным объектам шиитской организации "Хезболлах" в различных районах Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам и сооружениям "Хезболлах" в нескольких районах Ливана. В ходе ударов были уничтожены объекты террористической инфраструктуры и пусковые установки на территории военного лагеря, используемого "Хезболлах" для ведения артиллерийского огня и хранения оружия, а также обучения террористов", - говорится в заявлении. Кроме того, "в ходе дополнительных ударов в нескольких районах Ливана ЦАХАЛ атаковал ряд военных сооружений "Хезболлах", в которых хранилось оружие и на территории которых продолжали действовать террористы "Хезболлах", добавили в пресс-службе.

Израильские военные отметили, что "наличие подобных объектов и деятельность "Хезболлах" на них представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня и являются "угрозой для Государства Израиль". ЦАХАЛ "продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу и предотвратить восстановление потенциала "Хезболлах", заверили в пресс-службе.