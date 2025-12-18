Орбан считает мертвой идею выдачи Украине совместного кредита ЕС

Предложение Еврокомиссии не соответствует не только законам Евросоюза, но и конституции Венгрии, отметил венгерский премьер-министр

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии считает нежизнеспособной идею выдачи странами Евросоюза совместного кредита на финансирование Украины, в том числе на продолжение там вооруженного конфликта с Россией. Беседуя с журналистами перед началом саммита ЕС в Брюсселе, глава правительства заявил, что такой шаг будет противоречить законодательству сообщества.

"Эта концепция мертва", - сказал Орбан, отвечая на вопрос о финансировании Украины за счет общего займа стран ЕС. Он подчеркнул, что предложение Еврокомиссии не соответствует не только законам Евросоюза, но и конституции Венгрии. "Венгрия ни в коем случае не сможет финансировать Украину по совместному кредиту, не выходя за рамки закона, но я бы и с этим не согласился", - сказал Орбан.

Он подчеркнул, что "финансировать следует не войну, а мир". "Поэтому сегодня [на саммите ЕС] я пытаюсь сделать шаги в направлении мира, а не войны", - заключил премьер.